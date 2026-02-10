Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы назвали топ-3 самых вкусных начинок для блинов

В Самаре местные жители начали активно готовиться к Масленице.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре большинство местных жителей планирует в этом году отмечать Масленицу. Почти 80% горожан хотят самостоятельно печь блины, об этом они сообщили сервису «Авито».

— 9 из 10 опрошенных будут отмечать Масленицу. Также 48% респондентов планируют просить прощение в Прощеное воскресенье. Чаще всего о последнем говорят горожане старше 65 лет, — отметили в сообщении.

Среди жителей Самары наибольшей популярностью пользуются блины со сметаной (56%). Также часто добавляют сгущенное молоко (44%), творог с изюмом (44%), мёд (43%) и варенье, джем или повидло (38%). Люди старше 65 лет предпочитают блины с маслом (40%).