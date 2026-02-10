В Иркутском округе почти 100 человек отравились алкоголем

Межведомственная комиссия по потребительскому рынку Иркутского муниципального округа утвердила дополнительные меры для снижения числа отравлений алкоголем. По данным пресс-службы администрации, в 2025 году на территории округа было зарегистрировано 94 подобных случая, причём наиболее тревожная ситуация сложилась в Хомутовском и Марковском муниципалитетах.