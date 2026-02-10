В Иркутском округе почти 100 человек отравились алкоголем

Межведомственная комиссия по потребительскому рынку Иркутского муниципального округа утвердила дополнительные меры для снижения числа отравлений алкоголем. По данным пресс-службы администрации, в 2025 году на территории округа было зарегистрировано 94 подобных случая, причём наиболее тревожная ситуация сложилась в Хомутовском и Марковском муниципалитетах.
Основной причиной отравлений, на которую приходится 93% случаев, названо употребление алкоголя кустарного производства и контрафактной продукции. В связи с этим жителям рекомендовано приобретать спиртное исключительно в легальных торговых точках и проверять его через мобильные приложения «АнтиКонтрафакт АЛКО» или «Честный знак».
Для борьбы с незаконным оборотом уже проведены совместные рейды отдела потребительского рынка, полиции и Роспотребнадзора, в ходе которых проверено 96 торговых точек. Из оборота изъято более 100 литров нелегальной и просроченной алкогольной продукции.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске три человека погибли в ночном ДТП.