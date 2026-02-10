Ричмонд
Повар из Италии назвал белорусов нетерпеливыми из-за приготовления этого мяса.

Источник: Комсомольская правда

Шеф-повар из Италии Паоло Антонио Вене в интервью БелТА назвал белорусов нетерпеливыми из-за срока приготовления этого продукта.

Вене говорит, что в своей пицце (а он с супругой держит семейный ресторан в Смолевичском районе недалеко от Минска) старается использовать вкусные белорусские продукты — все, которые может найти.

«Но если я не нахожу какой-то белорусский продукт, который мне нужен, я покупаю в Италии или в России. Например, прошутто крудо. Для меня белорусы нетерпеливые. Прошутто готовится минимум 12 месяцев, иногда даже 24. Здесь готовят быстренько, за 3 месяца, копченое. А получается вообще не похожий на итальянское прошутто продукт», — высказался повар о белорусском варианте традиционной итальянской сыровяленой ветчины.

По-своему Паоло Антонио Вене выбирает и сыр:

«Есть сыры, которые мне нравятся, но я не знаю их названий. Я ориентируюсь на цвет упаковки и знаю, где их купить. И вы не представляете, сколько продуктов я уже здесь купил и перепробовал. Все для того, чтобы найти те, что мне по-настоящему понравятся».

Кстати, как выяснилось, Китай импортирует в разы больше белорусского мяса, сыров с творогом и сгущенки, чем российских аналогов.

А еще директор белорусской птицефабрики сказала, какой ее продукт подделывают чаще всего.

Также белорусский диетолог сказала, сколько яиц можно есть в неделю.