Профсоюз сказал, могут ли белорусы взять отпуск авансом в счет будущего года

В профсоюз за разъяснением обратилась сотрудница одного из государственных учреждений области. Так, ее рабочий год начинается с 14 марта, а отпуск за предыдущий уже был использовать. Белоруска намеревалась купить санаторную путевку на первый месяц весны и спрашивала, может ли наниматель предоставить ей отпуск авансом до начала нового рабочего года.