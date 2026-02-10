Профсоюз сказал, могут ли белорусы взять отпуск авансом в счет будущего года. Подробности озвучила правовой инспектор труда Могилевской областной организации Профсоюза работников госучреждений Лариса Клименкова, сообщает Могилевское областное объединение профсоюзов.
В профсоюз за разъяснением обратилась сотрудница одного из государственных учреждений области. Так, ее рабочий год начинается с 14 марта, а отпуск за предыдущий уже был использовать. Белоруска намеревалась купить санаторную путевку на первый месяц весны и спрашивала, может ли наниматель предоставить ей отпуск авансом до начала нового рабочего года.
По словам Ларисы Клименковой, трудовые отпуска (речь идет про основной и дополнительный) за второй и последующие рабочие годы предоставляются в любое время соответствующего рабочего года согласно с графиком. Она поясняет: это значит, что отпуск можно брать авансом в рамках уже текущего рабочего года.
— Однако предоставление отпуска авансом в счет рабочего года, который еще не начался, не допускается, даже если работник приобрел путевку в санаторий. Трудовым кодексом не разрешено, — заметила правовой инспектор.
Она также уточнила, что при разделении трудового отпуска на части одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.