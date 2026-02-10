Стала известна причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О’Хары

Причиной смерти актрисы Кэтрин О’Хары, известной по роли мамы Кевина в фильме «Один дома», стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
В документах указано, что основным заболеванием стал рак прямой кишки. Также отмечается, что после смерти актрису кремировали, а прах передали ее супругу.
Сообщается, что незадолго до смерти О’Хара почувствовала резкое ухудшение самочувствия и жаловалась на проблемы с дыханием. Ее экстренно доставили в больницу, где состояние оценили как тяжелое, однако спасти актрису медикам не удалось.
Ранее сама О’Хара рассказывала о редкой врожденной особенности — декстрокардии с полным зеркальным расположением внутренних органов. По ее словам, к этому она относилась с юмором и называла себя чудачкой, передает TMZ.
Актриса скончалась на 72-м году жизни 30 января. Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском городе Торонто в семье ирландцев. Первую ролью актрисы в кинематографе стало участие в фильме «The Rimshots», который вышел в 1976 году. После роли матери Кевина в семейной комедии «Один дома» режиссера Криса Коламбуса в 1990 году актриса стала приобрела большую известность.