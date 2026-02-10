Стала известна причина смерти звезды «Один дома» Кэтрин О’Хары

Актриса скончалась на 72-м году жизни 30 января. Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в канадском городе Торонто в семье ирландцев. Первую ролью актрисы в кинематографе стало участие в фильме «The Rimshots», который вышел в 1976 году. После роли матери Кевина в семейной комедии «Один дома» режиссера Криса Коламбуса в 1990 году актриса стала приобрела большую известность.