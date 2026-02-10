Число телеканалов увеличилось у некоторых минчан — вот адреса

В МТИС отметили, что у некоторых жителей белорусской столицы изменилось количество транслируемых телеканалов. Так, можно смотреть 64 канала расширенного пакета в аналоговом формате, а также более 80 каналов в «цифре». При это больше 30 телеканалов доступны в HD-формате.