Число телеканалов увеличилось у некоторых минчан — вот адреса. Подробности сообщили в организации «Минские телевизионные информационные сети».
В МТИС отметили, что у некоторых жителей белорусской столицы изменилось количество транслируемых телеканалов. Так, можно смотреть 64 канала расширенного пакета в аналоговом формате, а также более 80 каналов в «цифре». При это больше 30 телеканалов доступны в HD-формате.
В компании опубликовали список адресов, где телеканалов стало больше. Речь идет про улицы Козлова 2, 4, 6, 9; Захарова 19, 29, 40; Румянцева 13, 14, 15, 17; Михайлова 3. Также указан проспект Независимости 40.
