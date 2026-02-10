В Красноярском крае сезон клещей может начаться в марте

В Красноярском крае сезон клещей может начаться уже в конце марта — первой декаде апреля. Однако все будет зависеть от погоды. Предварительный прогноз составили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
В целом численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне. Однако по территориям может разниться. Так, в окрестностях городов Красноярска, Шарыпово, Лесосибирска, в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе ожидается рост количества таежных клещей. А вот в Минусинске — степных.
В зоне Ачинска число таежных клещей не увеличится, зато в районе Канска степных клещей поубавится.
В любом случае можно уже сейчас подумать о безопасности и позаботиться о вакцинации от клещевого энцефалита.