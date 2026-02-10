Ричмонд
В Красноярском крае сезон клещей может начаться в марте

Численность клещей на территории Красноярского края не изменится.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае сезон клещей может начаться уже в конце марта — первой декаде апреля. Однако все будет зависеть от погоды. Предварительный прогноз составили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В целом численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне. Однако по территориям может разниться. Так, в окрестностях городов Красноярска, Шарыпово, Лесосибирска, в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе ожидается рост количества таежных клещей. А вот в Минусинске — степных.

В зоне Ачинска число таежных клещей не увеличится, зато в районе Канска степных клещей поубавится.

В любом случае можно уже сейчас подумать о безопасности и позаботиться о вакцинации от клещевого энцефалита.