Наследники во Владивостоке выплатят чужой кредит из-за сокрытой болезни

Напомним, что недавно ООО обратилось в Первомайский районный суд Владивостока с иском к собственнику жилого помещения в многоквартирном доме о взыскании задолженности за тепловую энергию в размере почти 295 тысяч рублей за период с 1 ноября 2013 года по 31 августа 2022 года. Истец указал, что между сторонами действовал договор ресурсоснабжения, а ежемесячные платежные документы направлялись ответчику, однако оплата не поступала.