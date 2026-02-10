Наследники во Владивостоке выплатят чужой кредит из-за сокрытой болезни

Ленинский районный суд Владивостока постановил взыскать кредитный долг умершего мужчины с его наследников. Страховая выплата не состоялась, так как суд установил, что заемщик скрыл серьезное заболевание при оформлении полиса, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд пришел к выводу, что положения данного договора не подлежат применению, и сумма задолженности подлежит взысканию с наследников имущества умершего в связи с тем, что смерть заемщика в данном случае не является страховым случаем, так как наступила в результате онкологического заболевания, выявленного в 2020 году, то есть до заключения договоров мужчина скрыл наличие заболевания», — говорится в сообщении.
Иск был подан банком к наследникам, вступившим в права на квартиру и автомобиль. Кредитный договор на сумму 183 748 рубля под 18,5% годовых был заключен в 2023 году, а спустя три месяца заемщик скончался. К моменту обращения в суд в феврале 2024 года задолженность составляла уже 181 010 рублей 40 копеек.
Суд детально изучил обстоятельства. Хотя договор страхования жизни и был оформлен, страховой случай не признали действительным. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, диагноз по которому был поставлен еще за три года до получения кредита и страховки. Эта информация не была раскрыта компаниям, что и стало основанием для отказа в выплате.
В результате, обязательства по погашению кредита полностью легли на наследников, принявших имущество. Решение суда уже вступило в законную силу.
