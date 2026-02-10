Скончался адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь в России

В 1989 году его назначили вице-президентом Союза адвокатов СССР, затем Международного союза адвокатов. С 2002 года был адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Благодаря ему в России ввели мораторий на смертную казнь — он добился признания этой меры наказания как не конституционной.