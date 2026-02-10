Иркутск примет финал Высшей лиги по хоккею с мячом в марте

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что жизнь молодой матери и двух ее детей трагически оборвалась по дороге в Слюдянку. Женщина не справилась с управлением, машина вылетела на встречку, после чего попала под фуру. Семья скончалась мгновенно. Что известно о погибших — читайте здесь.