Иркутск примет финал Высшей лиги по хоккею с мячом в марте

Игры примут две городские площадки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Федерация хоккея с мячом России утвердила проведение финального этапа соревнований «Высшая лига» в Иркутске. Финальные матчи пройдут с 10 по 17 марта 2026 года.

— Игры примут две городские площадки, а именно ледовый дворец «Байкал» и стадион «Рекорд», — говорится в сообщении федерации.

Кстати, на Байкале состоится международный фестиваль зимних игр, мероприятия проведут в феврале и марте. Анонсируется, что событие объединит десять массовых спортивных и праздничных событий. Программа здесь.

