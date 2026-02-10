На 40% сократилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае

В 2025 году в Красноярском крае достигнут значительный прогресс в борьбе с лесными пожарами: площадь, пройденная огнём, сократилась более чем на 40% по сравнению с предыдущими периодами. Об этом на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева заявил губернатор региона Михаил Котюков.
«Удалось сократить более чем на 40% площадь, пройденную огнём. Благодарю коллег из МЧС, Рослесхоза и наши формирования, которые сработали максимально оперативно. Значительную роль сыграло расширение инфраструктуры, в частности, создание базы авиалесоохраны в Туруханском районе, что позволило усилить охрану лесов на площади 7,6 млн га», — отметил глава региона.
На 2026 год запланировано дальнейшее усиление группировки. Общая численность лесопожарных сил составит 1891 человек, включая 978 сотрудников наземной службы и 913 специалистов «лесного спецназа» (парашютистов-десантников). В их распоряжении будет 52 воздушных судна. Также активно внедряются беспилотные технологии: в настоящее время используется 47 квадрокоптеров, а в ближайшее время парк пополнится ещё 34 аппаратами, закупленными в рамках национального проекта.
На охрану лесов от пожаров в текущем году из федерального и краевого бюджетов направлено более 4,2 миллиарда рублей. Штат краевого Лесопожарного центра укомплектован на 74%, и до конца марта планируется полностью закрыть кадровые потребности. Обучение и тренировки специалистов уже начались.
