На 40% сократилась площадь лесных пожаров в Красноярском крае

На 2026 год запланировано дальнейшее усиление группировки. Общая численность лесопожарных сил составит 1891 человек, включая 978 сотрудников наземной службы и 913 специалистов «лесного спецназа» (парашютистов-десантников). В их распоряжении будет 52 воздушных судна. Также активно внедряются беспилотные технологии: в настоящее время используется 47 квадрокоптеров, а в ближайшее время парк пополнится ещё 34 аппаратами, закупленными в рамках национального проекта.