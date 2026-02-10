Россиянам объяснили, как узнать данные о звонящем еще до ответа на вызов

Современные цифровые инструменты позволяют получить информацию о владельце неизвестного номера еще до начала разговора. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
По словам специалиста, звонки с незнакомых номеров давно стали обычной ситуацией. Часть из них носит ожидаемый и нейтральный характер — это могут быть курьеры, представители компаний, сотрудники кол-центров или коллеги, использующие личные телефоны. Однако значительная доля подобных вызовов связана с мошенническими схемами, маскирующимися под банки, службы доставки и государственные структуры.
Первый шаг для проверки номера — поиск по собственному телефону. Неизвестный контакт мог ранее фигурировать в телефонной книге, переписке, истории сообщений или мессенджерах. Кроме того, многие номера определяются автоматически, и при входящем вызове на экране может отображаться название организации.
Отдельного внимания требуют случаи использования подменных или виртуальных номеров, которые часто применяются компаниями с распределенными кол-центрами. В таких ситуациях помогает ручная проверка через поисковые системы или голосовых помощников. Многие организации публикуют свои контактные данные в открытом доступе, что позволяет установить принадлежность номера либо хотя бы регион и оператора связи.
Если поиск в сети не дает результата, это может свидетельствовать об использовании настроек приватности. В таких случаях владелец номера скрывает имя или использует псевдоним, что затрудняет идентификацию.
Дополнительный способ проверки — банковские приложения. При вводе номера телефона в поле для перевода, без подтверждения операции, часто отображаются фамилия, имя и отчество владельца счета, к которому привязан номер.
Также операторы связи предлагают антиспам-сервисы. Они способны определять подозрительные номера, показывать предполагаемого владельца или предупреждать пользователя о потенциальной угрозе прямо на экране телефона.
Эксперт напоминает, что при звонках с неизвестных номеров сохраняется риск мошенничества. Специалисты рекомендуют не отвечать утвердительно, не передавать персональные данные и не перезванивать на сомнительные номера, поскольку в отдельных случаях они могут быть настроены на платное соединение.
