Россиянам объяснили, как узнать данные о звонящем еще до ответа на вызов

По словам специалиста, звонки с незнакомых номеров давно стали обычной ситуацией. Часть из них носит ожидаемый и нейтральный характер — это могут быть курьеры, представители компаний, сотрудники кол-центров или коллеги, использующие личные телефоны. Однако значительная доля подобных вызовов связана с мошенническими схемами, маскирующимися под банки, службы доставки и государственные структуры.