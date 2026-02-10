189 лет со дня смерти Пушкина. Как умирал великий поэт

Сам роковой поединок состоялся 8 февраля (27 января по старому стилю). Сегодня мы знаем, что накануне виконт Оливье д’Аршиак передал Пушкину письмо от голландского посланника барона Геккерна, в котором было сказано, что поединок «не терпит никакой отсрочки» и должен состояться на следующий день. 8 февраля в 9 и 10 утра поэт получил еще две записки от д’Аршиака с требованием о встрече секундантов. Но вопреки всему, в это утро «Пушкин был весел». Об этом пишет библиограф Ф. Ф. Цветаев, который зашел к Александру Сергеевичу в 12-м часу утра и говорил с поэтом о новом издании его сочинений.