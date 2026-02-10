Ричмонд
Раскрыта причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Американо-канадская актриса Кэтрин О’Хара, известная по роли матери Кевина Маккаллистера в фильме «Один дома», скончалась от лёгочной эмболии, развившейся на фоне онкологического заболевания. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на документы.

«Непосредственной причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки», — уточняет агентство.

Врач-онколог актрисы лечил её с весны 2025 года и последний раз видел Кэтрин О’Хару 27 января.

Маколей Калкин поделился глубоко личным прощанием в своём блоге, сопроводив пост кадрами из совместного фильма и недавним снимком с Голливудской аллеи славы. Он сожалел, что времени оказалось так мало. Ему хотелось просто посидеть рядом с актрисой. Ранее кинематографическое сообщество прощалось с Кэтрин О’Харой, скончавшейся на 72-м году жизни после экстренной госпитализации. Коллеги выразили искренние соболезнования, в их числе актёр Калкин, исполнивший роль её сына в фильме «Один дома».

