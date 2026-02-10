Охотоведы отловили «конфликтного» тигра около села Найхин в Нанайском районе

«В результате первичного визуального осмотра у животного обнаружена небольшая потертость на передней левой лапе», — сообщили управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
Известно, что ранее тигр задавил собаку в одном из сельских дворов.
Хищника смогли поймать сегодня ночью. Это взрослый самец старше четырех лет.
«В результате первичного визуального осмотра у животного обнаружена небольшая потертость на передней левой лапе», — сообщили управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
Известно, что ранее тигр задавил собаку в одном из сельских дворов.