Охотоведы отловили «конфликтного» тигра около села Найхин в Нанайском районе

Хищника смогли поймать сегодня ночью. Это взрослый самец старше четырех лет.

Источник: Губерния онлайн

«В результате первичного визуального осмотра у животного обнаружена небольшая потертость на передней левой лапе», — сообщили управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.

Известно, что ранее тигр задавил собаку в одном из сельских дворов.