На трассе Уфа — Инзер — Белорецк отменено ограничение для транспорта

С 8 утра 10 февраля движение на участке дороги в Башкирии восстановлено.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге Уфа — Инзер — Белорецк сняты ограничения, которые ранее действовали для грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Ограничение было отменено с 8 часов утра 10 февраля на участке с 67 по 204 километр, который проходит по территории Архангельского и Белорецкого районов. Ранее запрет на движение был введен из-за сложных погодных условий.

