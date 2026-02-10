Около 5 тысяч младенцев родилось в хабаровском Перинатальном центре благодаря ЭКО

В Хабаровском крае помочь семьям обрести счастье родительства призван Краевой перинатальный центр имени Г. С. Постола. Ежегодно специализированную и высокотехнологичную помощь здесь получают более 10 тысяч женщин, что соответствует задачам президентского нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«За 20 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий Центра благодаря ЭКО в крае родилось около 5 тысяч малышей», — говорится в сообщении.
Центр помогает не только в родах, но и в зачатии, применяя процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Все этапы лечения бесплодия, включая обследование, саму процедуру ЭКО, заморозку и хранение эмбрионов, проводятся бесплатно по полису ОМС.
Ежегодно в Центре проводят около 1300 циклов вспомогательных репродуктивных технологий, благодаря чему рождается от 300 до 400 детей. Повысить эффективность лечения бесплодия помогает современное техническое оснащение. Так, в конце 2024 года в эмбриологическую лабораторию за счёт средств краевого бюджета поступил уникальный эмбриоскоп стоимостью 27,5 млн рублей. Это оборудование позволяет наблюдать за развитием эмбрионов в режиме онлайн и с помощью искусственного интеллекта выбирать самый перспективный для переноса. Кроме того, по нацпроекту «Семья» в 2025 году в Перинатальную службу края было закуплено ещё 176 единиц новой техники на 257 млн рублей. В 2026 году на эти цели уже выделено около 200 млн рублей.
«ЭКО — самый эффективный метод лечения бесплодия, который сегодня проводится бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Но успех напрямую зависит от своевременности обращения. Паре, где женщине до 35 лет, стоит обратиться к специалисту после года безуспешных попыток зачатия. После 35 лет — уже через шесть месяцев. Упущенное время — главный фактор, снижающий наши возможности помочь. В крае создана вся необходимая система маршрутизации, чтобы пациентки попадали к профильному специалисту без очередей», — пояснила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач-репродуктолог Марина Фролова.
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. После обследования врач выдаст направление в кабинет по бесплодию. В крае такие кабинеты есть в Перинатальном центре Хабаровска и в двух медучреждениях Комсомольска-на-Амуре.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин подписал новую краевую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026−2028 годы. Она предполагает существенное увеличение расходов на здравоохранение, а также рост количества бесплатных медицинских услуг для населения. Так только в рамках краевой программы ОМС для жителей станут доступны 15 новых высокотехнологических методов лечения и диагностики.