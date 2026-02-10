Около 5 тысяч младенцев родилось в хабаровском Перинатальном центре благодаря ЭКО

Ежегодно в Центре проводят около 1300 циклов вспомогательных репродуктивных технологий, благодаря чему рождается от 300 до 400 детей. Повысить эффективность лечения бесплодия помогает современное техническое оснащение. Так, в конце 2024 года в эмбриологическую лабораторию за счёт средств краевого бюджета поступил уникальный эмбриоскоп стоимостью 27,5 млн рублей. Это оборудование позволяет наблюдать за развитием эмбрионов в режиме онлайн и с помощью искусственного интеллекта выбирать самый перспективный для переноса. Кроме того, по нацпроекту «Семья» в 2025 году в Перинатальную службу края было закуплено ещё 176 единиц новой техники на 257 млн рублей. В 2026 году на эти цели уже выделено около 200 млн рублей.