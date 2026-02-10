Богомолов: Театральная молодежь стремительно катится вниз

Уровень современных выпускников театральных вузов можно назвать катастрофой — при этом проблема заключается не только в их необразованности, но и в отсутствии понимания самой профессии. Такое мнение в воскресенье, 8 февраля, выразил режиссер Константин Богомолов.
— Как они будут работать над ролью? Господи, они иногда читают и слов не понимают, которые произносятся у Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского — они их реально не знают, — высказался он в проекте «Актерская студия».
Режиссер подчеркнул, что единственным решением данной проблемы могут стать образовательные реформы, которые должны ужесточить подготовку — чтобы у студентов были фундаментальные знания.
До этого общественность удивила новость о назначении режиссера исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Позже в Минкультуры России заявили, что выбор пал на Богомолова, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает нужными компетенциями.
Сам режиссер отметил, что предложение занять эту должность было неожиданным. При этом, несмотря на то, что он занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников», он подчеркнул, что ему хватит сил на все площадки.