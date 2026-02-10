Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомолов: Театральная молодежь стремительно катится вниз

Уровень современных выпускников театральных вузов можно назвать катастрофой — при этом проблема заключается не только в их необразованности, но и в отсутствии понимания самой профессии. Такое мнение в воскресенье, 8 февраля, выразил режиссер Константин Богомолов.

Уровень современных выпускников театральных вузов можно назвать катастрофой — при этом проблема заключается не только в их необразованности, но и в отсутствии понимания самой профессии. Такое мнение в воскресенье, 8 февраля, выразил режиссер Константин Богомолов.

— Как они будут работать над ролью? Господи, они иногда читают и слов не понимают, которые произносятся у Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского — они их реально не знают, — высказался он в проекте «Актерская студия».

Режиссер подчеркнул, что единственным решением данной проблемы могут стать образовательные реформы, которые должны ужесточить подготовку — чтобы у студентов были фундаментальные знания.

До этого общественность удивила новость о назначении режиссера исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Позже в Минкультуры России заявили, что выбор пал на Богомолова, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает нужными компетенциями.

Сам режиссер отметил, что предложение занять эту должность было неожиданным. При этом, несмотря на то, что он занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников», он подчеркнул, что ему хватит сил на все площадки.