В Минске эпидемиологи назвали самый опасный вид продуктов в магазинах

В Минске эпидемиологи назвали самый опасный вид продукции в магазинах. Подробности обнародовали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
В 2025 году специалисты проверили 2829 образцов пищевой продукции на соответствие показателям безопасности и качества. Из указанного количества 1982 образца относились к импортной продукции. Нарушения были выявлены в 491 пробе, из них 200 импортного производства.
Эпидемиологи уточнили, что 341 проба не соответствовала по микробиологическим показателям безопасности. Кроме того, в 150 были обнаружены нарушения, связанные с пищевыми добавками (в том числе речь идет и про те, которые не были заявлены в маркировке), по содержанию нитратов, органолептическим свойствам.
Чаще всего нарушения встречались в кулинарной продукции (44,4%), плодоовощной продукции, включая замороженные овощи (16,7%), в орехах и сухофруктах (10%). Называется также кондитерская продукция (11%), рыбная продукция (6,5%), продукты переработки птицы (4,3%). Указаны чаи, соусы, напитки (4,3%), молочная продукция (1,8%), мясная продукция (1%).
Эпидемиологи обращают внимание, что все несоответствующие требованиям партии продукции были изъяты. К субъектам хозяйствования, в том числе поставщикам и импортерам пищевой продукции, были применены административные меры.
Тем временем «Белавиа» ищет бортпроводников, предлагая отпуск до 53 дней.
Кстати, Минздрав предупредил об опасных письмах, причиняющих вред медучреждениям Беларуси: «Зачастую — “жалобы пациента” или срочные просьбы принять больного».
А еще профсоюз сказал, могут ли белорусы взять отпуск авансом в счет будущего года.