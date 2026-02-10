В Минске эпидемиологи назвали самый опасный вид продуктов в магазинах

Эпидемиологи уточнили, что 341 проба не соответствовала по микробиологическим показателям безопасности. Кроме того, в 150 были обнаружены нарушения, связанные с пищевыми добавками (в том числе речь идет и про те, которые не были заявлены в маркировке), по содержанию нитратов, органолептическим свойствам.