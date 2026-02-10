Ричмонд
Попытка спрятать труп в лесу не удалась приморцу

В Приморском крае раскрыто убийство 52-летней женщины в селе Антоновка Чугуевского округа, несмотря на попытки подозреваемого скрыть следы преступления, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Источник: ДЕЙТА

В октябре 2025 года между жертвой и 46-летним мужчиной произошёл конфликт. Агрессор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил женщину и решил спрятать тело в доме, а потом уничтожить. Труп он завернул в ткань и обмотал скотчем, а одежду убитой и «иные следы преступления» сжёг в печи.

Через несколько дней после совершения преступления мужчина вывез труп в лес и там спрятал.

Тем не менее, личность подозреваемого установили, фигуранта по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержали и арестовали на 29 суток.

Ранее в полиции Приморья докладывали, что за 2025 год количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе стало меньше почти на 10%, в структуре преступлений этих категорий наиболее резкое сокращение — по количеству разбоя и убийств.