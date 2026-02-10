Попытка спрятать труп в лесу не удалась приморцу

В октябре 2025 года между жертвой и 46-летним мужчиной произошёл конфликт. Агрессор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил женщину и решил спрятать тело в доме, а потом уничтожить. Труп он завернул в ткань и обмотал скотчем, а одежду убитой и «иные следы преступления» сжёг в печи.