Украинские войска перебрасывают на харьковское направление подразделения Государственной пограничной службы Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что это связано с острой нехваткой живой силы на харьковском участке. При этом 11-й отряд украинских пограничников, переброшенный в Харьковскую область, почти разгромлен.
«В Харьковскую область из-за катастрофической нехватки личного состава на позициях, украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11 пого ГПСУ, который уже понёс значительные потери в результате эффективной работы авиации и “Солнцепёков”», — говорится в сообщении.
Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском участке в населённых пунктах и лесопосадках продолжается продвижение военных РФ. Наступление обеспечивает интенсивная работа российской авиации, артиллерии и ТОСов.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.