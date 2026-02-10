Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: ВСУ перебросили в Харьковскую область 11-й отряд пограничников

Украинские войска из-за нехватки солдат перебрасывают на харьковское направление подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска перебрасывают на харьковское направление подразделения Государственной пограничной службы Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что это связано с острой нехваткой живой силы на харьковском участке. При этом 11-й отряд украинских пограничников, переброшенный в Харьковскую область, почти разгромлен.

«В Харьковскую область из-за катастрофической нехватки личного состава на позициях, украинское командование стягивает новые подразделения украинских пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11 пого ГПСУ, который уже понёс значительные потери в результате эффективной работы авиации и “Солнцепёков”», — говорится в сообщении.

Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском участке в населённых пунктах и лесопосадках продолжается продвижение военных РФ. Наступление обеспечивает интенсивная работа российской авиации, артиллерии и ТОСов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше