Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Ростовской области потушили девять пожаров

Пожарные и спасатели Дона за сутки ликвидировали девять возгораний и последствия трех ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки 9 февраля пожарные и спасатели Ростовской области 12 раз выезжали на серьезные вызовы. Они справились с девятью пожарами и помогли на месте трех дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

На ликвидацию всех этих происшествий потребовались значительные силы. Всего к работе привлекли 120 специалистов МЧС и задействовали 30 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Батайске в пожаре погибла 78-летняя женщина. Огонь на площади 40 квадратных метров вспыхнул из-за аварийного режима работы электрообогревателя.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!