За сутки в Ростовской области потушили девять пожаров

За минувшие сутки 9 февраля пожарные и спасатели Ростовской области 12 раз выезжали на серьезные вызовы. Они справились с девятью пожарами и помогли на месте трех дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
На ликвидацию всех этих происшествий потребовались значительные силы. Всего к работе привлекли 120 специалистов МЧС и задействовали 30 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Батайске в пожаре погибла 78-летняя женщина. Огонь на площади 40 квадратных метров вспыхнул из-за аварийного режима работы электрообогревателя.
