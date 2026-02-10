Президент Бразилии высказался о выборе страны между США и Китаем

Бразилия намерена руководствоваться исключительно своими национальными интересами во внешней политике и не будет делать выбор между США и Китаем. Об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, выступая в Институте Бутантан.
«Я не выбираю между Китаем и Соединенными Штатами, я выбираю то, что лучше для нашей страны», — отметил он.
Глава государства отметил, что Бразилия отвергает одностороннее доминирование в международных отношениях и не стремится к превосходству над другими странами. Решения должны приниматься исходя из прагматичных соображений и пользы для национального развития.
Ранее сообщалось, что руководство Бразилии может в перспективе рассмотреть применение ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки.
До этого Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов Америки, как раньше, и более свободна в экономическом плане.