В детскую больницу Приморья поступил томограф последнего поколения

С начала 2026 года в Краевой детской клинической больнице № 1 работает новый магнитно-резонансный томограф SIGNA Voyager 1,5 Т. На самое современное оборудование, закупленное по поручению губернатора, было направлено около 125 миллионов рублей. Об этом сообщили в минздраве Приморья.
За несколько месяцев обследование на аппарате прошли уже почти 350 детей. Ежедневно врачи выполняют до 20 высокоточных и безопасных исследований. Этот метод особенно важен для выявления заболеваний мозга, позвоночника и сосудов на ранних стадиях, что повышает шансы на успешное лечение.
Главные плюсы нового оборудования — полная безопасность для детей и высокая точность результатов. Теперь в больнице можно проводить диагностику не только мозга, суставов и органов малого таза, но и выполнять исследования брюшной полости самым маленьким пациентам под медикаментозным сном.
Новый томограф стал серьезным подспорьем для врачей и большим облегчением для семей. Как отметила мама одного из первых пациентов, шестилетнего Марка, благодаря профессионализму медперсонала даже сложное исследование ребенок прошел спокойно и без страха.