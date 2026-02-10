В детскую больницу Приморья поступил томограф последнего поколения

За несколько месяцев обследование на аппарате прошли уже почти 350 детей. Ежедневно врачи выполняют до 20 высокоточных и безопасных исследований. Этот метод особенно важен для выявления заболеваний мозга, позвоночника и сосудов на ранних стадиях, что повышает шансы на успешное лечение.