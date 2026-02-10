В Иртыше вблизи Омска снова нашли превышение ПДК по ртути

В пробах, отобранных в Иртыше 3,16 метрах поселка Береговой 5 февраля, снова обнаружена ртуть. Об этом говорится в сводке Обь-Иртышского УГМС о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод.
По данным ведомства, концентрация опасного ядовитого металла в воде составила 0,048 мкг/куб. дм. Это превышает предельно допустимую концентрацию в три раза.
Поселок Береговой расположен выше Омска по течению Иртыша, а значит опасный металл может дотечь и до города. Отметим, что именно в этом месте отбор проб показывает превышение ПДК ртути с пугающей регулярностью, и в последнее время такие случаи учащаются. Так, ядовитое вещество было обнаружено в отборе проб от 29 января.
Между тем природоохранные структуры региона безмолвствуют — о проведении каких-либо проверок по поиску источника ртути не сообщалось.