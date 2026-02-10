США в восточной части Тихого океана ударили по судну, принадлежащему наркоторговцам

Армия США нанесла очередной удар по судну в Тихом океане, которое, предположительно, принадлежало наркотеррористам. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в Южном командовании вооруженных сил страны.
— Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана, — уточнило ведомство в социальной сети X.
В результате произошедшего погибли два наркотеррориста, одному человеку удалось выжить. Командование уже связалось с Береговой охраной США для спасения последнего.
21 января Вооруженные силы США также захватили танкер Sagitta в водах Карибского моря. Этот шаг направлен на то, чтобы «добиться вывоза нефти из Венесуэлы на законных основаниях и в надлежащей координации».
Президент Колумбии Густаво Петро, в свою очередь, провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом. После он опубликовал на странице в X фотографию прижавшихся друг к другу ягуара и орлана — символов Колумбии и США.