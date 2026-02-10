Российские ученые придумали, как делать точные тесты на отцовство

Для того, чтобы метод ПЦР заработал, образец биологического материала помещают в специальное устройство, которое изменяет температуру. К примеру, при проведении анализа на отцовство берут соскоб клеток с внутренней стороны щеки. В этом образце есть ДНК, но мало — увидеть отдельные молекулы невозможно. Специальный прибор чередованием нагревания и охлаждения увеличивает их количество. Через 30−40 циклов одна молекула превращается в миллиарды копий. Затем детектор сопоставляет полученные фрагменты ДНК ребёнка и потенциального отца, и если совпадение участков обнаруживается, отцовство считается доказанным.