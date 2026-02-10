С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ перенесут с 10-го на 15-е число

«Платёжка за ЖКХ будет приходить позже. С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца. Новый закон также переносит срок предоставления платёжных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги — с первого на пятое число месяца», — напомнил депутат.
По словам парламентария, корректировка графика позволит гражданам оплачивать услуги сразу после получения основной зарплаты, что повысит удобство и снизит финансовую нагрузку. Кошелев отметил, что общая задолженность по ЖКУ остаётся относительно низкой, поскольку большинство жителей регулярно выполняют обязательства. Однако новая дата оплаты устранит необходимость искать средства до зарплаты или брать в долг.
Ранее Life.ru писал, что с этого года плата за холодную воду без счётчика в России стала втрое выше. Повышающий коэффициент в платёжках вырос с 1,5 до 3. Такая мера призвана бороться с мошенническими схемами, когда в квартире проживает больше людей, чем прописано. Подобный коэффициент уже доказал эффективность в Москве, подняв оснащённость жилья счётчиками до 90%. Теперь эта практика распространяется на всю страну.
