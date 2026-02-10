С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ перенесут с 10-го на 15-е число

Ранее Life.ru писал, что с этого года плата за холодную воду без счётчика в России стала втрое выше. Повышающий коэффициент в платёжках вырос с 1,5 до 3. Такая мера призвана бороться с мошенническими схемами, когда в квартире проживает больше людей, чем прописано. Подобный коэффициент уже доказал эффективность в Москве, подняв оснащённость жилья счётчиками до 90%. Теперь эта практика распространяется на всю страну.