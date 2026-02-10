Ричмонд
Фигуристы из Японии подали жалобу из-за пьедесталов на Олимпиаде

Японские фигуристы коллективно подали жалобу из-за покрытия подиумов на Олимпийских играх в Италии. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил журналист Джеки Гонг в социальной сети X.

Спортсмены выразили недовольство из-за того, что на пьедестале во время награждения победителей и призеров командного турнира отсутствовало мягкое покрытие. До этого американским фигуристам пришлось заново затачивать коньки из-за этого.

— Сборная Японии подала официальную жалобу на пьедесталы, то есть, на материал их поверхности, — написал журналист.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что на Олимпиаде в Италии «все через заднее место». Парламентарий раскритиковал организаторов турнира за некачественные медали.

4 февраля соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года пришлось остановить из-за больших проблем с освещением. Это одно из первых выступлений, которое прошло на турнире.