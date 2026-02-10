В Канске директора подрядной фирмы осудят за фиктивный ремонт фасада дома

В Канске директор местной строительной компании предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт. Летом 2024 года его фирма ООО «ПрогресСтрой» получила субподряд на ремонт фасада многоквартирного дома на улице Ангарской. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, вместо выполнения работ по смете подрядчик грубо нарушил технологию. Не был насыпан щебень под фундамент, не залиты бетонные пандусы, не произведена замена кирпичной кладки и оштукатуривание стен. При этом сам директор, лично контролировавший объект, знал о невыполнении обязательств.
Несмотря на это, были подписаны акты выполненных работ на полную стоимость в 2 млн рублей, включая несуществующие работы на 180 тысяч рублей. Генподрядчик (ООО «МонтажЭнергоСтрой») подписал документы без должной проверки и получил финансирование от Фонда капитального ремонта, которое затем перечислил субподрядчику.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемый частично признаёт вину, но оспаривает размер ущерба по заключению экспертизы.
Уголовное дело направлено в Канский городской суд. Дело в отношении сотрудника фонда капремонта, осуществлявшего контроль, приостановлено в связи с его направлением в зону специальной военной операции.
