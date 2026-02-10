В Канске директора подрядной фирмы осудят за фиктивный ремонт фасада дома

В Канске директор местной строительной компании предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт. Летом 2024 года его фирма ООО «ПрогресСтрой» получила субподряд на ремонт фасада многоквартирного дома на улице Ангарской. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.