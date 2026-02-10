Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 10 февраля 2026: На Молдову идет потепление до +7 градусов; чему Санду может научить партнеров на Мюнхенской коференции по безопасности; россияне на Олимпиаде под флагом Молдовы &mda

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 10 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 10 февраля 2026:

1. Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.

2. Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: «Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем».

3. Молдову ждет последняя морозная ночь этой зимы — до минус 17 градусов: В ближайшее время потеплеет до +7 градусов и зарядят дожди — прогноз синоптиков.

4. Действительно ли Россия стремится «захватить Молдову», как утверждают некоторые молдавские политики?

5. Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Россияне прошли на открытии зимней Олимпиады в Италии под флагом Молдовы: Нужны ли нашей стране иностранцы в зимних видах спорта, если своих нет.

В соревнованиях по биатлону примут участие Алина Стремоус, Павел Магазеев и Максим Макаров, а в лыжных гонках — Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович (далее…).

Власти озаботились безопасностью детей в цифровом пространстве: В Молдове хотят ввести запрет на пользование соцсетями подростками младше 16 лет.

В Молдове запустили кампанию для улучшения безопасности детей в цифровом пространстве (далее…).

Спикер парламента назвал неучами подавляющее большинство жителей Молдовы: «Любой гражданин страны, имеющий элементарное образование обязан голосовать за унирю».

Игорь Гросу заявил, что для него униря — это «национальная идея» и «это что-то закономерное» (далее…).