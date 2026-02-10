Участницу покушения на генерала Алексеева ранее лишили родительских прав

По её словам, у Зинаиды Серебрицкой двое сыновей и две дочери. Родительских прав она была лишена в отношении сыновей. Дочери, по информации местных жителей, находятся на территории Украины.
«У неё два сына — она была лишена прав материнских. У неё две дочки, которые, я так понимаю, живут на Украине», — уточняет агентство.
Соседи также сообщили, что после отъезда Серебрицкой один из сыновей, проживавший в её доме, имел проблемы с алкоголем и наркотиками. По их словам, женщина перечисляла деньги напрямую в магазин, и только на продукты, — чтобы он не мог приобрести спиртное. Позднее оба сына покинули населённый пункт.
Местные жители добавили, что около 20 лет назад Серебрицкая занималась продажей одежды «секонд-хенд» в собственном гараже, после чего уехала в Москву. Также, по словам соседей, у неё были браки с иностранцами.
Напомним, что 6 февраля в Москве совершили покушение на заместителя начальника Главного разведывательного управления, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Нападение произошло в подъезде жилого дома. Нападавший произвёл четыре выстрела и скрылся. Позднее его задержали на территории Объединённых Арабских Эмиратов и передали России. По данным следствия, исполнитель и его сообщник дали признательные показания и заявили, что действовали по заданию СБУ. За совершение убийства им обещали вознаграждение в размере 30 тысяч долларов.
