Baijiahao: Действия Японии против России обернулись для нее большими убытками

В КНР считают, что эти шаги не только лишили Японию прежних рычагов давления, но и укрепили позиции России на Дальнем Востоке. Аналитики полагают, что Токио начинает осознавать последствия своего выбора и понимает, что в противостоянии с Москвой ему не хватает возможностей для влияния, передает АБН24.