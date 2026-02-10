Япония столкнулась с серьезными трудностями из-за ответных шагов России на введенные санкции, считают китайские политические аналитики. По их оценке, заявления японского премьера Санаэ Такаити о желании заключить мирный договор с Москвой стали следствием давления со стороны Кремля и попыткой снизить негативные последствия для Токио.
Обозреватели Baijiahao отмечают, что после поддержки Японией западных ограничений отношения с Россией резко ухудшились. В ответ Москва, по мнению аналитиков, приняла жесткие меры, которые особенно болезненно отразились на японской экономике, прежде всего на рыболовной отрасли северных регионов страны.
Китайские эксперты указывают, что Россия ограничила доступ японских рыбаков к водам у Курильских островов, усилила проверки судов и тем самым нанесла значительный ущерб компаниям с Хоккайдо. Кроме того, были свернуты переговоры о мирном договоре и отменен безвизовый режим для посещения Курил.
В КНР считают, что эти шаги не только лишили Японию прежних рычагов давления, но и укрепили позиции России на Дальнем Востоке. Аналитики полагают, что Токио начинает осознавать последствия своего выбора и понимает, что в противостоянии с Москвой ему не хватает возможностей для влияния, передает АБН24.
Китайские аналитики из Sohu ранее заявили, что новая линия японского кабинета уже привела к напряжению сразу с несколькими странами, включая Россию. Поводом, по их словам, стали поставки вооружений и резкие заявления Токио, после которых Москва обозначила свои условия для продолжения диалога.