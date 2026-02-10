Ричмонд
Кому полагается внеочередное зачисление в детский сад

Россиянам объяснили, у кого есть льготы при приеме детей в детский сад.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Некоторые категории граждан могут отдать своих детей в детский сад вне очереди, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Федеральные нормы дают первоочередный приём детям военнослужащих и детям граждан из добровольческих формирований, включая усыновлённых и находящихся под опекой. Первоочередное право установлено и для детей сотрудников полиции», — сообщил Говырин.

Также в первую очередь в детский сад должны принимать детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета и судий, добавил депутат. Кроме того, вне очереди принимают детей граждан, пострадавших от радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Многодетным семьям должны предоставлять преимущественное право на зачисление детей в детский сад, сказал парламентарий. Такое же право предоставляют тем детям, у которых брат или сестра уже находятся в этом детском садике, рассказал Алексей Говырин в беседе с RT.

Сергей Ветров.