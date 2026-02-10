В Башкирии из-за технических работ изменится график движения поездов

В Башкирии временно поменяется расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Янаул — Сарапул — Янаул. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта, изменения связаны с техническими работами.
Новый график будет действовать в два периода: с 11 по 15 февраля и с 19 по 23 февраля.
Поезд № 6411 Янаул — Сарапул будет отправляться в 8:40, что на 34 минуты раньше обычного, и прибывать в пункт назначения в 9:12 (на 38 минут раньше).
Поезд № 6412 Сарапул — Янаул отправится в 10:02, на 45 минут раньше запланированного, и прибудет на конечную станцию в 12:33 (также на 45 минут раньше).
