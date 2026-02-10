Самое странное пророчество Иоанна Крестьянкина: что оно значит для России и кто такой «Белый царь»

В биографии старца Иоанна Крестьянкина, опубликованной в книге «Божий инок», есть один эпизод, который до сих пор вызывает мурашки даже у тех, кто далёк от церковной жизни. Это небольшой, но предельно странный текст: две страницы, написанные рукой архимандрита. И именно этому тексту старец, человек кроткий, спокойный и почти никогда не подчёркивающий свою значимость, почему-то придал огромное, первостепенное значение.
«Виновных не ищите!».
Как написано в книге, на пороге нового столетия отец Иоанн несколько дней пробыл в полном затворе. Он не выходил из своего уединения ни днём, ни ночью. Когда же вернулся, лицо его ещё долго носило отблеск нездешнего мира. Келейнице своей он подал конверт. На её вопросительный взгляд произнёс одно слово: «Посмотри». В конверт были вложены два листа в клеточку. Один из них — с неровным краем, очевидно вырванный в спешке. Из написанного явствовало, что Бог доверил отцу Иоанну видеть тайну жизни нашего времени. Её отец Иоанн унёс с собой. Два дня подряд, повторяя одно и то же видение, Господь через него дал живущим Своё Завещание:
"Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины людей.
Виновных не ищите, виновных не ищите!
Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всем осторожны".
И подпись: понедельник 22 дек. 11 ч. 45 м. дня.
Эти фразы, написанные на двух листках друг напротив друга, с подписью самого Крестьянкина, звучат скорее как предупреждение. Это не похоже на панику, скорее — на призыв: смотреть и не рубить с плеча, не обвинять друг друга, не спешить кидаться ярлыками, не разрывать общество поиском виноватых. Но при этом пророчество похоже и на просьбу быть осторожными, внимательными к жизни, к своим словам и поступкам. Мы попробуем разобраться в этих словах старца и понять, что стоит за его таинственным текстом. Возможно, это не просто духовное наставление, звучавшее на пороге XXI века, а тонкое пророчество о судьбе России.
Главные версии толкования странного пророчества.
Есть две наиболее обсуждаемые интерпретации этого текста от Иоанна Крестьянкина, и обе версии пытаются объяснить, что именно стоит за словами. Первая связана с пандемией коронавируса. Митрополит Тихон одним из первых публично сопоставил строки старца с событиями 2020 года. В своей проповеди 11 апреля он заявил, что пророчество будто прямо обращено к тому времени, когда мир столкнулся с новой инфекцией. Потом, 3 мая, митрополит снова вернулся к этой теме, подчеркнув своё толкование: «Это про сегодняшнее время, про сегодняшнюю страшную напасть во всём мире, когда попущена смерть многих людей без внезапной кончины…» По его мнению, в словах Иоанна можно увидеть духовное объяснение пандемии, её нравственный смысл и прямой призыв не искать виноватых, а задуматься о собственных поступках.
Вторая версия принадлежит представителям традиции, которая связывает пророчество с идеей грядущего «Белого царя». Толкователи указывают: в библейской практике важные смыслы часто повторяются дважды. Как и намёки от старца, ведь его пророчество тоже было написано дважды. Из-за чего некоторые считают: слова Иоанна описывают не конкретную болезнь, а целую череду тяжёлых испытаний, которые будут обрушиваться на Россию не из-за человеческих ошибок, а как допущение свыше, чтобы «вразумить» народ.
В этой логике пророчество старца воспринимается как предупреждение: происходящее нельзя сводить к политическим интригам, внешним врагам или чьим-то заговорщикам. Возможно, это путь очищения, необходимый для будущего обновления страны. Сторонники этой версии уверены: архимандриту была передана весть о том, что испытания предшествуют появлению того самого «Белого царя», который, согласно преданию, должен явиться в один из самых трудных для народа моментов.
Судьба России предопределена? Какие ещё пророчества похожи на слова Крестьянкина.
Если рассматривать пророчество архимандрита Иоанна Крестьянкина в более широком духовном контексте, становится ясно: его слова не существуют в пустоте. В православной традиции есть множество пересекающихся свидетельств разных старцев, которые говорили о трудных временах для России и о некой особой фигуре, приходящей позже. О том самом «Белом царе», чьё появление, по их словам, связано с Божиим замыслом и обновлением страны.
Вот, например, пророчество блаженной Пелагеи Рязанской, где она тоже говорит про пришествие: «Ещё будет защитник Веры — Царь — умнейший человек… Готовится Самим Богом!» Или пророчество владыки Феофана Полтавского, старца. В его словах тоже упоминается тот самый «Белый царь»: «Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит Православную Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он совершит большие преобразования, и у него будет сильная Православная вера».
И как-то так плавно получается, что все трое (на самом деле больше, но мы привели в пример их) говорят о времени потрясений, которое должно «вразумить» народ; о событиях, которыми сложно управлять и в которых легко искать виновных. Но именно эти потрясения, согласно их пониманию, допускаются для более высокого замысла. И все они упоминают фигуру будущего правителя, приходящего не ради власти, а ради восстановления духовного порядка.
Кто такой архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Кто такой архимандрит Иоанн Крестьянкин? Духовный наставник, пастырь, проповедник. Около сорока лет был насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви в конце XX — начале XXI века.
Иван Крестьянкин прошёл путь от простого бухгалтера до одного из самых почитаемых старцев России. С юности тянулся к вере, но обстоятельства постоянно мешали: на первой работе его уволили за отказ трудиться без отдыха, потому что он хотел посещать церковь. В Москве, куда он перебрался в 1932 году, всё сложилось иначе — он получил должность, позволяющую жить духовной жизнью, стал псаломщиком, а затем диаконом и священником.
Его проповеди привлекали людей, но не власти. Крестьянкин отказывался идти на сотрудничество с системой, и в 1950 году его арестовали. Он прошёл через Лубянку, Бутырку и лагерь в Архангельской области, работал на лесоповале, позже — бухгалтером в инвалидном подразделении. В 1955 году его досрочно освободили, но в Москве жить запретили.
После лагеря он служил в разных приходах, постоянно сталкиваясь с давлением и переводами, пока в 1967 году Патриарх Алексий I не направил его в Псково-Печерский монастырь. Там отец Иоанн прожил остаток жизни, став игуменом, затем архимандритом и духовником, к которому ехали за словом со всей страны и из-за рубежа. Он умер в 96 лет и был похоронен в 2006 году в монастырских пещерах. А ранее Life.ru рассказывал, что можно есть, а что категорически нельзя в Великий пост 2026.
Больше тестов, историй и неожиданных фактов — в канале WOW в МАХ!
Wow Еще.