Самое странное пророчество Иоанна Крестьянкина: что оно значит для России и кто такой «Белый царь»

Как написано в книге, на пороге нового столетия отец Иоанн несколько дней пробыл в полном затворе. Он не выходил из своего уединения ни днём, ни ночью. Когда же вернулся, лицо его ещё долго носило отблеск нездешнего мира. Келейнице своей он подал конверт. На её вопросительный взгляд произнёс одно слово: «Посмотри». В конверт были вложены два листа в клеточку. Один из них — с неровным краем, очевидно вырванный в спешке. Из написанного явствовало, что Бог доверил отцу Иоанну видеть тайну жизни нашего времени. Её отец Иоанн унёс с собой. Два дня подряд, повторяя одно и то же видение, Господь через него дал живущим Своё Завещание: