Психолог Шпагина: люди с семейными ценностями чаще становятся жертвами мошенников

Защита — это не только вопрос интеллекта, но и эмоциональной гигиены, и знания своих уязвимостей. Понимание, что в момент внезапного стресса наш мозг биологически запрограммирован на неоптимальные решения, позволяет сознательно встроить в свое поведение стоп-сигналы: паузу, независимую проверку и правило «слишком хорошо, чтобы быть правдой — значит, неправда». Конечно, также важно повышать знания кибербезопасности. Можно посоветовать такие ресурсы как Вестник киберполиции или «Лапша Медиа» — просветительский проект АНО «Диалог Регионы», направленный на развитие медиаграмотности.