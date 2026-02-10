Ричмонд
Туриста из России насмерть сбил автобус в Таиланде

Российского туриста сбил автобус в Таиланде — мужчина скончался от полученных травм в местной больнице. Об этой трагедии во вторник, 10 февраля, сообщили в издании Phuket News.

ДТП произошло днем 9 февраля около отеля Almerol на Пхукете. 39-летний путешественник беседовал со своими друзьями на тротуаре и внезапно сделал шаг на проезжую часть — именно в этот момент там ехал микроавтобус.

Очевидцы вызвали скорую помощь туристу, однако травмы, полученные от столкновения с автомобилем, оказались несовместимы с жизнью. Власти уже уведомили о произошедшем российское посольство. Тело мужчины будет передано родственникам, уточнили в материале.

До этого в Таиланде турист из России захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков.

Кроме того, россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Ее тело третью неделю не могут транспортировать в РФ из-за трудностей с переводом денег за границу.