Ростовская область отправила в зону СВО 125 новых автомобилей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и вице-премьер Денис Мантуров передали военным 125 единиц новой автомобильной техники. Партия внедорожников, грузовиков и багги прямо с завода отправилась на фронт. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.
— Ростовская область тоже активно поддерживает военнослужащих в зоне СВО, — сказал губернатор. — Правительство региона и дончане передали на передовую уже почти девять тысяч тонн гуманитарной помощи и техники.
Напомним, что передача была организована по поручению Президента. Правительство финансирует закупки, а Минпромторг и «Народный фронт» обеспечивают передачу техники в войска. За три года таким образом военнослужащие получили уже больше семи тысяч машин.
