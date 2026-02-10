Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область отправила в зону СВО 125 новых автомобилей

Губернатор Юрий Слюсарь и вице-премьер Мантуров передали фронту 125 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и вице-премьер Денис Мантуров передали военным 125 единиц новой автомобильной техники. Партия внедорожников, грузовиков и багги прямо с завода отправилась на фронт. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.

— Ростовская область тоже активно поддерживает военнослужащих в зоне СВО, — сказал губернатор. — Правительство региона и дончане передали на передовую уже почти девять тысяч тонн гуманитарной помощи и техники.

Напомним, что передача была организована по поручению Президента. Правительство финансирует закупки, а Минпромторг и «Народный фронт» обеспечивают передачу техники в войска. За три года таким образом военнослужащие получили уже больше семи тысяч машин.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше