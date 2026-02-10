Олимпийский чемпион, омич Алексей Тищенко отправился в следственный изолятор

Алексей Тищенко встретился с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию и несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Спортсмен рассказал о своем личном опыте и трудностях на пути к олимпийским вершинам. Он подчеркнул, что занятия спортом формируют не только прекрасную физическую форму, но и силу воли, характера, лидерские качества. Также Алексей Тищенко ответил на вопросы «из зала».