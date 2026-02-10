Олимпийский чемпион, омич Алексей Тищенко отправился в следственный изолятор

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко побывал в Следственном изоляторе № 1. Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, цель визита известного омича — популяризация здорового образа жизни среди заключенных и осужденных.
Алексей Тищенко встретился с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию и несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Спортсмен рассказал о своем личном опыте и трудностях на пути к олимпийским вершинам. Он подчеркнул, что занятия спортом формируют не только прекрасную физическую форму, но и силу воли, характера, лидерские качества. Также Алексей Тищенко ответил на вопросы «из зала».
В завершение визита спортсмен пожелал всем участникам встреч успехов в занятиях спортом, здоровья и скорейшего освобождения из мест лишения свободы.
Как отметили в УФСИН, подобные встречи формируют у находящихся в местах заключения позитивные установки и помогают встать на путь исправления.