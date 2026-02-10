Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскритиковали администрацию Трампа из-за одного документа с Россией: «Мы уже проиграли»

Экс-разведчик Риттер: США больше нуждаются в договоре СНВ-3, чем РФ.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты сейчас больше заинтересованы в новом договоре о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3), чем Российская Федерация. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале.

«Это конец. Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное», — уточнил специалист.

Скотт Риттер подчеркнул, что России, обладающей современным арсеналом, договор желателен, но не является для неё жизненно необходимым. Напротив, именно США остро нуждались в этом документе для сдерживания гонки вооружений.

Экс-разведчик раскритиковал советников президента США Дональда Трампа. Он обвинил их в том, что их действия нанесли ущерб интересам всей Америки.

Договор СНВ официально истёк 5 февраля. Владимир Путин заявил, что Россия готова ещё год соблюдать его ограничения при условии взаимности со стороны Вашингтона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше