Соединённые Штаты сейчас больше заинтересованы в новом договоре о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3), чем Российская Федерация. Такую точку зрения высказал бывший американский разведчик и военный аналитик Скотт Риттер в беседе с Гарлендом Никсоном на его YouTube-канале.
«Это конец. Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное», — уточнил специалист.
Скотт Риттер подчеркнул, что России, обладающей современным арсеналом, договор желателен, но не является для неё жизненно необходимым. Напротив, именно США остро нуждались в этом документе для сдерживания гонки вооружений.
Экс-разведчик раскритиковал советников президента США Дональда Трампа. Он обвинил их в том, что их действия нанесли ущерб интересам всей Америки.
Договор СНВ официально истёк 5 февраля. Владимир Путин заявил, что Россия готова ещё год соблюдать его ограничения при условии взаимности со стороны Вашингтона.