Сообщница Эпштейна заявила о готовности сказать правду в случае помилования

В Конгрессе США раскритиковали отказ сообщницы Эпштейна отвечать на вопросы комитета по надзору.

Источник: Аргументы и факты

Сообщница покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заявила, что готова представить «полную и правдивую информацию» о деятельности своего бывшего спутника, если её помилует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил адвокат женщины Дэвид Оскар Маркус.

Его подзащитная сослалась на свои права в соответствии с пятой поправкой конституции Соединённых Штатов.

«Только она может предоставить полный рассказ. Кому-то может не нравиться услышанное, но правда важна. Например, и президент Трамп, и Клинтон невиновны в каких-либо проступках. Одна мисс Максвелл может объяснить почему, и общественность имеет право на это объяснение», — написал юрист на своей странице в социальной сети Х*.

Газета The Guardian, в свою очередь, сообщила, что в Палате представителей Конгресса США раскритиковали отказ Максвелл отвечать на вопросы этого законодательного органа. Её позицией недовольны как демократы, так и республиканцы. Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер (член Республиканской партии) назвал «очень разочаровывающим» виртуальное появление Максвелл для допроса.

Ещё один член комитета, Роберт Гарсия, предположил, что молчание сообщницы Эпштейна, вероятно, является частью «стратегии сокрытия», якобы проводимой Белым домом.

Напомним, в январе газета New York Post написала, что в открытый доступ попала электронная переписка между Гислейн Максвелл и первой леди США Меланией Трамп. Это общение происходило в начале 2000-х годов. Речь идёт о части материалов по делу Эпштейна, которого американские власти обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

