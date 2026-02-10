Сообщница Эпштейна заявила о готовности сказать правду в случае помилования

«Только она может предоставить полный рассказ. Кому-то может не нравиться услышанное, но правда важна. Например, и президент Трамп, и Клинтон невиновны в каких-либо проступках. Одна мисс Максвелл может объяснить почему, и общественность имеет право на это объяснение», — написал юрист на своей странице в социальной сети Х*.