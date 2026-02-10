Как получить недоначисленную пенсию, рассказал эксперт

Об этом рассказала Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщает ИА DEITA.RU.
По ее словам, существует несколько ключевых факторов, которые могут стать причиной того, что изначально начисленная пенсия оказалась ниже реальной или не соответствует фактическим стажу и доходам пенсионера.
Первым и одним из самых распространенных источников ошибок является несогласованность или неполный учет нестрахового стажа, особенно за периоды до 2015 года. Речь идёт о периодах, когда работодатель не делал за работника страховые взносы, однако по законодательству эти периоды все равно могут быть засчитаны в стаж для расчета пенсии, а за них начисляются пенсионные коэффициенты.
Такие периоды чаще всего связаны с работой в советское время или в первые годы после распада СССР, между 1991 и 2002 годами. Для подтверждения неучтенного стажа пенсионеру необходимо иметь соответствующие документы, сбор и предоставление которых — его обязанность.
В перечень нестраховых периодов входят, например, уход за ребенком до полутора лет (при условии, что их количество не превышает четырех детей, а общая продолжительность — не более шести лет), прохождение военной службы по призыву, уход за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, а также проживание за границей по направлению работодателя, например, дипломатическими или консульскими миссиями РФ (при этом общий срок не должен превышать пяти лет).
Также в расчет могут включаться периоды временного отстранения от работы по объективным причинам, как, например, после реабилитации после уголовного дела, а также службы в вооруженных силах или правоохранительных органах, начиная с 2002 года, если эти периоды не привели к приобретению права на пенсию за выслугу лет или инвалидность.
Второй важной причиной ошибок является появление документов, ранее не предоставленных в Пенсионный фонд или Социальный фонд России, которые подтверждают наличие страхового стажа или доходов за периоды, предшествующие 2002 году. Таких документов может быть много, и их своевременное предоставление может существенно повлиять на корректность расчетов и повысить размеры назначения выплат.
Также следует учитывать изменение ситуации в личной жизни пенсионера. Например, возникновение новых иждивенцев — будь то усыновление внука или другие обстоятельства — дает право на увеличение фиксированной части пенсии.
Иждивенцами считают лиц, которых содержит пенсионер и которые не имеют другого дохода; к таким относятся несовершеннолетние, обучающиеся на очном отделении до 23 лет, или лица с инвалидностью. За каждого иждивенца прибавляется одна треть фиксированной части пенсии, но не более трех. Это условие позволяет повысить выплаты, если ранее они были недостаточными.
Также влияет изменение места проживания, особенно переезд в населенные пункты, входящие в северные регионы или приравненные к ним. В таких случаях пересчитывается пенсия с учетом районного коэффициента, что позволяет существенно увеличить выплаты.
Например, для тех, кто проработал значительный стаж в северных районах (минимум 15−20 лет) и имел юридическую работу с длительностью уплаты взносов не менее 25 лет, предусмотрено увеличение фиксированной части пенсии от 30 до 50% в зависимости от региона.
Для работников, проработавших не менее 30 лет в сельской местности на соответствующих должностях, также предусмотрена налоговая льгота — 25-процентная доплата к фиксированной части пенсии. Эта доплата сохраняется даже при переезде в город после получения сельской пенсии, что дополнительно повышает размер выплат.
В случае возникновения таких изменений или установленных условий, гражданам рекомендуется обращаться в местные подразделения Пенсионного фонда, предоставляя необходимые подтверждающие документы.