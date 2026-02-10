В России разработали новый полимерный материал для вентиляции

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Огнестойкую полимерную мастику, которая способна выдерживать воздействие пламени в течение часа, разработали в России. Материал предназначен для защиты воздуховодов и не требует ежегодного обновления, сообщила ТАСС в кулуарах Сибирского строительного форума Илона Васильева, представитель компании-разработчика «Огнеза».
Обычно в качестве огнестойкого материала для систем вентиляции с выходом на крышу используется базальтоволокно, однако такой материал очень быстро разрушается под воздействием погоды. Кроме этого, часто фрагменты базальта растаскивают птицы. Из-за этого при обслуживании зданий огнеупорная защита воздуховодов может требовать ежегодного ремонта.
«Эта мастика атмосферостойкая. Она может отстоять прямо в тяжелых атмосферных условиях при температуре от минус 60 градусов. Срок эксплуатации не менее 15 лет», — сказала собеседница агентства.
Материал уже прошел огнеупорные и вибрационные испытания, он сертифицирован. В его основе органические полимеры. По словам Васильевой, мастика способна выдержать воздействие пламени в течение часа. Разработка предназначена для применения в строительстве зданий, где требуется высокая степень чистоты вентиляции, в частности, пищевых производств.
Сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства» проходит в Новосибирске 10−12 февраля. Организаторами являются правительство Новосибирской области совместно с Российским союзом строителей, ассоциациями «Нострой», «Ноприз» и «Асоно» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Всего организовано более 40 специализированных секций, посвященных вопросам развития строительной сферы.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.