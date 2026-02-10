В России разработали новый полимерный материал для вентиляции

Обычно в качестве огнестойкого материала для систем вентиляции с выходом на крышу используется базальтоволокно, однако такой материал очень быстро разрушается под воздействием погоды. Кроме этого, часто фрагменты базальта растаскивают птицы. Из-за этого при обслуживании зданий огнеупорная защита воздуховодов может требовать ежегодного ремонта.