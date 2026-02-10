Российский турист погиб под колесами микроавтобуса в Таиланде

В Таиланде турист из России погиб под колесами микроавтобуса, пытаясь перейти дорогу. Об этом сообщает издание Khaosod English со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел днем 9 февраля в районе Карон на Пхукете. По данным следствия, 39-летний россиянин стоял у обочины вместе с друзьями и в какой-то момент попытался перейти дорогу. Водитель микроавтобуса не успел остановиться и сбил мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу Чалонг, однако спасти его не удалось. Он скончался от полученных травм. Водитель прошел проверку на алкоголь, которая показала отрицательный результат. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и продолжает расследование. Власти также уведомили российское посольство.
Немногим ранее в Таиланде произошел еще один трагический случай. Российская туристка погибла во время купания в море на курорте Паттайя. Ее нашли без сознания примерно в 50 метрах от берега и доставили в медицинское учреждение, где констатировали смерть. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а вопросом репатриации занимаются страховые представители и волонтеры.