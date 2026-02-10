Российский турист погиб под колесами микроавтобуса в Таиланде

Немногим ранее в Таиланде произошел еще один трагический случай. Российская туристка погибла во время купания в море на курорте Паттайя. Ее нашли без сознания примерно в 50 метрах от берега и доставили в медицинское учреждение, где констатировали смерть. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а вопросом репатриации занимаются страховые представители и волонтеры.