В Прикамье заметно снизилась активность телефонных мошенников

Директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова отметила, что раньше мошенники чаще всего звонили под видом операторов связи, а в 2025 году большое количество обманных звонков в Пермском крае касалось «выгодных» инвестиций или подработок. По ее словам, уменьшение количества спам-вызовов пермякам связано с постоянным совершенствованием ИИ-инструментов для их выявления и блокировки, а также с действием новых законов, направленных против телефонного мошенничества.