Мингорисполком сказал, почему был продлен режим повышенной готовности для скорых. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Зиновий Гозман.
По его словам, в период с 31 января по 3 февраля по поручению Министерства здравоохранения была организована работа службы скорой помощи и стационарных учреждений в режиме повышенной готовности.
— В настоящее время это распоряжение продлено по 12 февраля. Пока морозы не ослабнут, мы будем работать в таком режиме, — обратил внимание начальник управления.
Зиновий Гозман уточнил, что были усилены приемные отделения, операционные блоки, служба скорой помощи. Он добавил, что также были предусмотрены резервные бригады, создан неснижаемый запас лекарственных средств. Кроме того, была обеспечена возможность оперативно их пополнить в аптеках.
— Конечно, медработники содержат территории своих учреждений в надлежащем состоянии, чтобы скорая помощь могла доехать до любого приемного покоя. Случаев недоезда скорой или затруднения оказания помощи в городе Минске не было, — заметил Гозман.
Тем временем рост заболеваемости ОРИ фиксируется в Минске.
