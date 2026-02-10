В РФ создают первый клеточный препарат для лечения меланомы

По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, уникальность TIL-терапии заключается в избирательности и целенаправленном воздействии на опухолевые клетки. «Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество “стрел” для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, “изучили” ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента», — приводятся в сообщении слова Секачевой.