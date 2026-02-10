В РФ создают первый клеточный препарат для лечения меланомы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают первый российский клеточный препарат на основе TIL-терапии — технологии, использующей собственные иммунные клетки пациента для борьбы со злокачественными опухолями, для лечения меланомы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что планируется завершить доклинические испытания к 2027 году.
«Ученые Института персонализированной онкологии и Института регенеративной медицины Сеченовского университета разрабатывают инновационные клеточные препараты для лечения онкозаболеваний на основе TIL-терапии. В перспективе ученые планируют использовать TIL-терапию для лечения так называемых “горячих” опухолей, наиболее чувствительных к иммунотерапии. Одна из них — меланома», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, уже летом 2026 года ученые рассчитывают приступить к испытаниям первого российского клеточного препарата для лечения меланомы на лабораторных животных, а к началу 2027 года — завершить их.
По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, уникальность TIL-терапии заключается в избирательности и целенаправленном воздействии на опухолевые клетки. «Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество “стрел” для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, “изучили” ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента», — приводятся в сообщении слова Секачевой.
В перспективе эту технологию разработчики планируют адаптировать для лечения рака мочевого пузыря, рака легкого и других онкозаболеваний.
Проект реализуется в рамках стратегического технологического проекта Первого МГМУ «Клетка-как-лекарство» при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).