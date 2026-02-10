Ричмонд
Посол Дарчиев: В вопросе восстановления авиасообщения РФ и США продвижения нет

Дарчиев заявил, что в восстановлении авиасообщения заинтересованы многие в РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Первым шагом в нормализации торгово-экономических отношений России и США должно стать восстановление авиасообщения между странами. Однако в этом вопросе продвижения пока нет. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Мы конкретно предлагаем восстановить в качестве первого шага прямое воздушное сообщение между нашими странами, пока продвижения по этому направлению нет», — отметил дипломат.

Тем не менее, добавил Дарчиев, Москва продолжает работать над этим вопросом, в решении которого заинтересованы и российские, и американские деловые круги.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время не готовы на сделанные в Анкоридже предложения по Украине. При этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономическом сотрудничестве со Штатами.

При этом дипломат отметил, что Вашингтон пытается установить контроль над различными сотрудничествами России со странами БРИКС.

