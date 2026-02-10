СМИ: Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню

Согласно документам, за 2024 год Тимошенко и ее супруг задекларировали более 1,1 миллиона долларов дохода, три автомобиля и лишь два гаража. При этом в пользовании семьи находятся дом и несколько земельных участков, собственниками которых указаны родственники. Эти объекты Тимошенко декларирует уже много лет, что требуется украинским законодательством.