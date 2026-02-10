СМИ: Юлия Тимошенко оформила всю недвижимость на родню

Практически вся недвижимость, которой пользуется лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, оформлена на ее родственников. К такому выводу пришло РИА Новости, изучив декларации политика. Речь идет о тете Антонине Ульяхиной и двоюродной племяннице Кристине Резворович.
Согласно документам, за 2024 год Тимошенко и ее супруг задекларировали более 1,1 миллиона долларов дохода, три автомобиля и лишь два гаража. При этом в пользовании семьи находятся дом и несколько земельных участков, собственниками которых указаны родственники. Эти объекты Тимошенко декларирует уже много лет, что требуется украинским законодательством.
В частности, на тетю политика оформлены два участка в Киевской области, а всего на Ульяхину зарегистрировано 25 объектов недвижимости. Значительная их часть расположена в одном селе, где суммарная площадь участков составляет около половины его территории. Также указано, что Тимошенко одолжила дочери Евгении 4 миллиона долларов без уточнения условий.
Ранее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, касающегося голосований в парламенте. В САП сообщили о подготовке ходатайства о мере пресечения, при этом сама Тимошенко заявила, что голос на записи ей не принадлежит, передает агентство.
Тимошенко находится под следствием и на Украине. 14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Позднее бюро опубликовало аудиозапись, на которой Тимошенко почти шепотом дает указания депутату о том, как следует голосовать. В связи с этим Тимошенко заявила, что опубликованные аудиозаписи никак с ней не связаны.